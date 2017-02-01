تباين في الآراء.. والحريري: علينا التضحية لانجاز قانون لا يثير المخاوف

فيما تستمر الجهود للتوصل لصيغة انتخابية توافقية، اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول الى الطريق المسدود.

وشدد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي على ضرورة استمرار ورش العمل السياسية، لافتا الى ان الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، ولا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة.

وركزت الجلسة على موضوعي قانون الانتخاب والعلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لافتاً الى ان الجميع يريد دفن الستين لذا يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات السياسية والطائفية.

وأكد الحريري أنه “يمكننا أن نقول إنه اختلاف بين قوى سياسية، هناك قوى لا تريد العودة على الإطلاق إلى قانون الستين وهناك قوى متساهلة في هذا الموضوع، لكن على الأرجح سيخرج قانون جديد إلى النور”.

وتابع قائلا: أنا في هذا المجال على خط واحد مع فخامة الرئيس، وأريد ان اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، الى أن شيئا من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي.

وخلال الجلسة شدد دولة الرئيس على ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقا لمعالجة مشكلة النفايات، كما تم إقرار البنود الواردة في جدول الأعمال”.

وردا على سؤال عن نعي الرئيس نبيه بري لصيغة اللجنة الرباعية، كشف وزير الاعلام انه سيتم البحث بصيغة بديلة.

من جهته، تحدث وزير الثقافة غطاس خوري عن قانون الانتخاب على هامش الجلسة.

وبعد جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها البنود المدرجة على جدول الاعمال كافة، استقبل رئيس مجلس الوزراء النائب وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء: لسنا معنيين بأي صيغة خارج اطار الأكثري واتفاق الطائف.