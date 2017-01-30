تايلور سويفت وزين مالك يجتاحان الإنترنت (فيديو)

أكثر من 15 مليوناً، والعدد في ازدياد، شاهدوا على “يوتيوب” خلال أيام قليلة الفيديو الجديد لأغنية المطربة الأميركية، تايلور سويفت، والمغني البريطاني، زين مالك، في أول تعاون فني بينهما.

واجتاح الفيديو الجديد الذي أطلق يوم 26 يناير/كانون الثاني الإنترنت، وسط شائعات تتحدث عن علاقة ناشبة بين النجمين، وكيمياء ما ربطت بينهما في أول لقاء.

ومرت سويفت بعدة تجارب عاطفية فاشلة خلال العام الماضي، انتهت جميعها بالانفصال، وأبرزها مع الموسيقي البريطاني، كالفين هاريس، والممثل الأميركي الوسيم، توم هيدليستون.

ويرتبط مالك بعلاقة مع الموديل الفاتنة الأميركية ذات الأصل الفلسطيني، جيجي حديد، والتي تناولت أنباء مؤخراً عن رفضها عرضاً للزواج من المغني البريطاني الشاب.

وأغنية سويفت ومالك الجديدة، والتي كُشف عنها الشهر الماضي، هي بعنوان I Don’t Wanna Live Forever، وستكون الأغنية الرئيسية لفيلم Fifty Shades Darker.

وقرر النجمان تايلور ومالك إصدار فيديو كليب خاص بالأغنية التي تحكي معاناة قصة حب فاشلة، ويظهر الاثنان وهما يؤديان في موقعين منفصلين خلال الأغنية في دلالة على الحواجز التي تفصل بينهما.

وأثنى نقاد على المظهر الجديد لسويفت وخاصة لون الشفاه القاتم، والذي أضفى عليها جمالاً وجاء ملائماً لأجواء الأغنية الحزينة.

ويطرح الجزء الثاني من فيلم Fifty Shades Darker يوم 10 فبراير/شباط، قبيل أيام من الاحتفال بعيد الحب، وتعتمد قصته على 3 كتب لـ “أي إل جيمس”، جاءت ضمن الأكثر مبيعا، ويحكي العمل عن علاقة بين ملياردير وإحدى موظفاته.

وتعرض الجزء الأول من الفيلم لانتقادات بسبب التركيز على الجوانب السوداوية والسلوكيات الغريبة في شخصية الملياردير.

المصدر: العربية