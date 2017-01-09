تامر حسني يحقق حلم أحد معجبيه بعيد ميلاده.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

في خطوة مميزة، استجاب النجم تامر حسني، لرغبة شاب يدعى مصطفى حفناوي طالبه بالاحتفال معه بعيد ميلاده، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على “فايسبوك”، وتم تداوله على نطاق واسع.

فاجأ تامر الشاب بإحضار قالب حلوى له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء “كل سنة وأنت طيب” وسط صدمة وفرحة الشاب.

وعبر الشاب، عن سعادته البالغة بمقابلة تامر، مؤكدًا أنه غاية فى التواضع وكانت مقابلته له من أسعد الأشياء التي حدثت في حياته، حيث نشر عبر صفحته على “فايسبوك” مقطع فيديو خلال لقائه بتامر، وكتب عليه: “أنا عملت فيديو وقلت فيه أني عاوز اشوف تامر وأنها هدية عيد ميلادي اه كنت حاسس إنّو هيوافق بس متوقعتش ان ممكن اشوفو بالسرعة دي ولا توقعت إنّ ممكن يهتم كدا واقبلو تاني يوم دخلت عشان اشوفو اتصدمت بأنو عملي عيد ميلاد انا ؟ طب انت بتهزر ولا بجد وبعد شويه لقيتو بيغنيلي كل سنه وانت طيب بدأت اسأل نفسي لا فعلا دا بجد طب انا هصورك عشان مكنش بحلم قلي ان كلهم بيصورو وغير دا كلو وعدني بحاجة انا متوقعتهاش بس بإذن الله اول ما تحصل هقلكو عليها شكرا جدا تامر حسني أنت أعظم ممثل وفنان في الكون”.