تامر حسني بكليب جديد بمناسبة رأس السنة (فيديو)

طرح النجم المصري تامر حسني أحدث كليباته لأغنية “يا مالي عيني” عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”، بالتزامن من رأس السنة.

والكليب تم تصويره في بيروت مع المخرج حسام حسني، وهو ثاني كليبات حسني من ألبوم “عمري ابتدا”.

والأغنية من كلمات تامر نفسه وألحان عبد الرحمن شوقي، ولاقى الكليب إعجاب الالاف بعد ساعات من طرحه.