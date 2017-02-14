تاج الدين: واثقون من إكمال الحريري مسيرة والده الشهيد

رأى رئيس “التكتل الاقتصادي اللبناني” حسن تاج الدين، أن “الشهيد الرئيس رفيق الحريري كان يمثل التعايش اللبناني بكل الوانه واطيافه واستطاع رفع البلد ووضعه في مصاف دول المنطقة بفترة زمنية قصيرة”.

وقال في بيان اليوم: “كان لبنان في أوائل التسعينيات بحاجة ماسة لرجل قوي يخرجه من ازمته السياسية والاجتماعية وبخاصة الاقتصادية، إذ كان يشهد تظاهرات وبطالة وارتفاعا في سعر الدولار، فأدى ذلك الى شلل في مظاهر الحياة، ووجود الرئيس الشهيد الحريري في الحكومة أدى إلى ارتفاع العملة اللبنانية بنسبة 15 بالمئة اضافة الى تركيزه على خطته في اعادة بناء اعمار البلد وبيروت، وارتفعت نسبة النمو الى 8 بالمئة، وانخفض التضخم”.

واشار إلى ان “الرئيس الشهيد كان يؤمن باعادة الاعمار وبناء البنى التحتية، وهذا الامر كان كفيلا بوجود فرص عمل”. ورأى ان “الكثير من اللبنانيين لا يعرفون ان الشهيد كان اول من ادخل الانترنت الى العالم العربي وارسى الاستقرار النقدي ووضع القواعد الاساسية لهذا النظام اضافة لتوقيعه اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وهو احتضن آلاف الطلاب من المذاهب والطوائف كافة لتحصيل دراستهم في لبنان او في الخارج”.

وختم: “نحن كاقتصاديين عندنا كل الثقة بالرئيس سعد الحريري بأنه سيتبع خطوات والده ويكمل مسيرته وسيكون على قدر المسؤولية”.