تأهب وحزن في لبنان مع استقبال جثامين الشهداء والجرحى

بعد ساعات يحتضن تراب لبنان جثامين الشهداء الثلاثة الياس ورديني وريتا الشامي وهيكل مسلم ضحايا الاعتداء الذي تبناه تنظيم “داعش” الارهابي في اسطنبول، وادى الى سقوط 39 شخصاً.

وعلى الاثر، سيطرت حالة من التأهب في في مطار رفيق الحريري الدولي لإستقبال الطائرة الى تقل الشهداء ومعهم الجرحى ميليسا بابالاردو ونضال بشرواي وفرنسوا الأسمر وناصر بشارة الذين سيتوزعون على مستشفيات الروم ورزق والجامعة الاميركية فيما يعود الجريح جهاد عبد الخالق إلى منزله في حين بقيت الجريحة بشرى اسطفان الدويهي في المستشفى في اسطنبول لتلقي العلاج بسبب وضعها الصحي الدقيق.

وتم تحضير 10 سيارات اسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وأعدت لاستقبال جثامين شهداء وجرحى الاعتداء، حيث أخرج عناصر من قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن المطار والصليب الأحمر، نعوش الشهداء الثلاثة ملفوفة كل منها بالعلم اللبناني، من الطائرة، تمهيدا لنقلها إلى مستشفى “اوتيل ديو”، ومن ثم بدأت مرحلة إخراج الجرحى من الطائرة ونقلهم إلى المستشفيات.

بدوره، أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة، أنه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، تم تأمين أماكن في المستشفيات اللبنانية للمواطنين اللبنانيين الذين استهدفوا في الإعتداء الإرهابي على الملهى الليلي في اسطنبول.

وأوضح مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو الذي شارك في اجتماع خلية الازمة في مطار رفيق الحريري الدولي أن الجرحى فسيتلقون العلاج على نفقة وزارة.

وكان الموفد اللبناني في اسطنبول واكب مع الطاقم الطبي، وضع اللبنانيين الذي أصيبوا في الإعتداء الإرهابي.

وقد تفقد كل من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر والوفد المرافق، المستشفيات حيث يمكث الجرحى اللبنانيون. واستمرت الجولة حتى الخامسة من فجر الإثنين، اطلعوا خلالها على اوضاع الجرحى الصحية واحتياجاتهم.

كذلك عقد الوفد اللبناني إجتماعاً في مبنى القنصلية اللبنانية في اسطنبول مع مكتب وزارة الصحة والخارجية التركية، لتنسيق عملية نقل جثامين الشهداء الياس ورديني وريتا الشامي وهيكل مسلم، إلى جانب الجرحى التي تسمح لهم اوضاعهم الصحية بالعودة الى لبنان.