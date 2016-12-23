تأكيدات برحيل متعب عن الأهلي في الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية مصرية أن مهاجم نادي الأهلي المصري عماد متعب سيكون خارج القائمة الأفريقية للفريق هذا الموسم وفي الموسم المقبل أيضًا.

وأشارت التقارير نقلاً عن الإعلامي المصري المقرب من الأهلي أحمد شوبير :” كلام نهائي متعب خارج قائمة الأهلي الأفريقية، وخارج قائمة الموسم القادم، وتأكد بصورة قاطعة خروج عماد متعب من القائمة الأفريقية هذا الموسم”.