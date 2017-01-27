اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال لقائه مع معارضين سوريين في موسكو، ان اجتماعات استانا ساعدت الامم المتحدة في التحضير لمحادثات جنيف التي تأجلت الى نهاية شباط المقبل.

وخلال الاجتماع، اضاف لافروف انه لا يمكن المراهنة دائما على الهيئة العليا للمفاوضات، للبدء بالحوار، لانها تفرض شروطا مسبقة. وشدد لافروف على ضرورة العمل على صياغة الدستور السوري الجديد، وهو كناية عن تجميع للقواسم السورية المشتركة. واضاف انه لا يمكن فرض اي دستور من دون التنسيق مع الافرقاء السوريين كافة.

الائتلاف والهيئة يقاطعان

وكان مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض رفضوا دعوات للقاء لافروف في موسكو. ووصف رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، امس الخميس، أحمد رمضان الدعوات بأنها “شخصية وشفهية وغير واضحة أو محددة”.

وكان الائتلاف اتهم روسيا بالعمل على تشكيل وفد من شخصيات مقربة منها، لتمثيل المعارضة في مؤتمر جنيف الشهر المقبل. وقال نصر الحريري، القيادي في الائتلاف إن أي مفاوضات يتم فيها تغييب الهيئة العليا للتفاوض والائتلاف الوطني سيكون مصيرها الفشل.

كما عبّر الحريري وشخصيات أخرى في الائتلاف عن الاستياء مما وصفوه “محاولة موسكو تغيير مرجعيات الحل السياسي في سوريا والالتفاف على قضية المرحلة الانتقالية”، معتبرين أن “موسكو نفذت عملية مراوغة في اجتماعات أستانا، التي كان مخصصة لبحث القضايا العسكرية لتطرح على وفد المعارضة دستورا أعده خبراء روس”.

وكانت الهيئة العليا للتفاوض رفضت الدعوة التي وجهتها موسكو إلى شخصيات محددة من الهيئة. وأشارت مصادر إلى أن الدعوة وجهت إلى أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني المعارض ونائبه عبد الحكيم بشار وعضو الهيئة السياسية هادي البحرة.

وكانت روسيا أعلنت عن سعيها جمع فرقاء المعارضة السورية على طاولة واحدة في موسكو الجمعة للالتقاء بلافروف، بهدف اطلاعهم على ما أسفرت عنه المحادثات ومحاولة تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف المقررة في الثامن من الشهر المقبل.