بيونسيه مطالبة بدفع 20 مليون دولار.. اليكم التفاصيل

تواجه النجمة بيونسيه دعوى قضائية لدفع 20 مليون دولار، لإختراقها حقوق الملكية لمغني الراب Anthony Barre والمعروف بـ”aka rapper Messy Mya”.

وأوضحت الدعوى التي تم تقديمها أمام محكمة فيدرالية في لويزيانا، أن بيونسيه إستعانت بصوت مغني الراب في أغنية “Formation”، بدون وجه حق، كما إستعان فريق عمل الأغنية بحركاته وشخصيته على احد مواقع الإنترنت، لخلق حالة خاصة بالكليب.

واشارت الى أنه لم يتم دفع أي مبالغ مالية نظير إستعانت بيونسيه بصوته، ولم يحصل على أي حق أدبي أو تقدير من أي نوع، لافتة إلى أن أغنية formation تضمنت بعض الكلمات من عمل لمغني الراب قدّمه عام 2010 بعنوان “What happened at the New Orleans” و” Bitch, I’m back by popular demand”.

يُذكر أن “aka rapper Messy Mya”، توفي في حزيران عام 2010.