بيكيه يشعل الصراع مجددًا مع التحكيم الإسباني

واصل المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، قائد فريق برشلونة، هجومه على الحكام، عقب تعادل فريقه إيجابيا بنتيجة (1-1) أمام فياريال، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليغا.

واتهم بيكيه حكم المباراة اغليسياس فيلانويفا بتعمد عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح النادي الكتالوني، خلال اللقاء.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “يوجد لمستيّ يد واضحتين على برونو، ورأيت أيضًا لمسة ماسكيرانو ولكننا نتحدث عن النوايا”.

وتابع: “الحكام؟ أنتم شاهدتم، كل أسبوع يعطوني أسبابًا أكثر بقناعاتي، فمن الواضح جدًا الذي حدث على أرض الملعب، لذلك لا يوجد حاجة لقول أي شيء آخر”.

وواصل: “نحن لعبنا أفضل منهم لفترات كثيرة، ولكن أعتقد يوجد تفاصيل للتحليل لاحقًا”.

واختتم حديثه بقوله: “الليغا لم نخسرها على كل حال، وأنا مقتنع أننا قادرون على تحويل هذا الوضع، وأن نفوز باللقب، ولكن علينا أن نقوم بتغيير العديد من الأمور”.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر ريال مدريد، حيث يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 35 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الميرنغي.