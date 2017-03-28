بيكيه يتعرض لاصابة في الكاحل اثناء تدريبات المنتخب الاسباني

خلال معسكر المنتخب الاسباني لكرة القدم الذي يستعد لمواجهة نظيره وديا المنتخب الفرنسي تعرض جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة ومنتخب الماتادور لاصابة قوية على مستوى الكاحل أثناء التدريبات.

وبحسب صحيفة اس الاسبانية فان الجهاز الطبي للمنتخب الاسباني المتواجد في التدريبات اتجه مسرعا الى ارض الملعب لاسعاف بيكيه الذي كان مستلقيًا على الأرض ويتألم بسبب إصابته.

بدوره وبحسب الصحيفة فان مهاجم المنتخب الإسباني دييغو كوستا تدرب بشكل جيد مع المنتخب بعد الاصابة الطفيفة التي تعرض لها في مباراة الفريق في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم ولكنه قد لا يشارك في مباراة فرنسا كاجراء احترازي.