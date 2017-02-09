بيسكوف: بوتين ينوي تعزيز آليات التوافق مع تركيا حول سوريا

بعد مقتل 3 جنود أترك بغارة روسية في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن “روسيا وتركيا قررتا تعزيز آليات التوافق حول سوريا:.

وأشار إلى أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المشاركين في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي حول مكالمته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وكان الكرملين أعلن في بيان، أن بوتين ونظيره التركي اتفقا في اتصال هاتفي، على زيادة التنسيق العسكري ضدّ تنظيم “داعش” في سوريا.