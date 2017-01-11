بيرين يخضع لجراحة ناجحة

كشفت ادارة نادي جنوى الإيطالي عن خضوع حارس مرمى الفريق ماتيا بيرين لجراحة ناجحة في الركبة عقب إصابته بتمزق في الأربطة .
يذكر ان بيرين كان قد تعرض لاصابة في ركبته اليسرى خلال المباراة التي جمعته أمام ضيفه روما يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الايطالي .
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