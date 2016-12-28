بيريز : اريد المحافظة على أسطورية الفريق الملكي

اشاد رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز في الالقاب التي حققها الفريق الملكي خلال العام الحالي ، وكان فلورنتينو بيريز قد فاز بجائزة أفضل رئيس نادي في العالم لعام 2016 وذلك في جوائز Globe Soccer بدبي .

وفي حديث له ، قال بيريز :”من الصعب أن أشرح ما هو ريال مدريد ، لدينا 11 لقب في دوري الأبطال و32 لقب في الدوري الإسباني و5 بطولات كأس عالم للأندية”.

وأضاف :”لقد ورثت أفضل ناد في القرن العشرين حين ترأسته في عام 2000 ، اريد المحافظة على أسطورية ريال مدريد ، نحن نملك التزام دائم لزيادة أسطوريته ومشروعنا يتمثل في إصلاح ملعب سانتياغو بيرنابيو وجعله أيقونة تمثل تاريخ ومكانة نادينا ، وأن تكون رئيساً هو أمر أكثر صعوبة ، قبل عام نجحنا في تعيين زيدان كمدرب وهو الذي صنع التاريخ كما فعل كلاعب“.