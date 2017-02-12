بيرنلي العنيد يُجر تشيلسي المتصدر الى تعادل ايجابي خارج الديار

ضمن منافسات الجولة 25 من فعاليات الدوري الانكليزي لكرة القدم “البريميرليغ ” ،فشل فريق تشيلسي في تحقيق المطلوب حيث عاد بتعادل ايجابي بنتيجة 1-1 من معقل فريق بيرنلي العنيد لكن رغم ذلك بقيت زمام الامور في يده فهو حافظ على صدارة بفارق 10 نقاط عن اقرب منافسيه رغم التعادل الايجابي امام بيرنلي في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب تيرف مور ليبقي البلوز معنوياته مرتفعة قبل توقف الدوري لسبوعين بسبب كأس الاتحاد .

ففي الشوط الاول ، بسط البلوز السيطرة على الدقائق الاولى بغية تسجيل هدف السبق لتجنب اي مفاجاة من اصحاب الارض وسرعان ما حاول رجال المدرب الايطالي كونتي تسجيل هدف السبق لكن دفاعات بيرنلي كانت في المرصاد الى ان ارسل موسيس تمريرة حاسمة لزميله الاسباني بيدرو الذي اسرع في اسكان الكرة داخل شباك الحارس هيتون ليتقدم متصدر البريميرليغ 1-0 وبعد ذلك ضيقت دفاعات بيرلي المساحات على مهاجمي البلوز و في الدقيقة 24 اتى هدف التعادل عن طريق لاعب فريق بيرنلي روبي برادي الذي سجل أول هدف يسكن شباك البلوز من ركلة حرة مباشرة منذ اذار 2013 ليهدي فريقه التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 في نهاية الشوط الاول .

وفي الشوط الثاني ،كشر البلوز عن انيابه عقب تعليمات المدرب الايطالي كونتي و كانت واضحة تعليماته بالاندفاع الهجومي بغية تسجيل هدف التقدم أمام بيرنلي الغدار وبدأ لاعبو البلوز رحلتهم الشاقة امام دفاع بيرنلي العنيد الذي تصدى لاكثر من فرصة الى ان تصدى الحارس هيتون لتسديدة دييغو كوستا هداف البلوز و اجرى كونتي تبديلانه من اجل تعزيز تقدم الفريق لعدم فقدان نقطتين ثمينتين لكن الدقائق توالت و سيطر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الاخيرة رغم سيطرة تشيلسي لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل الايجابي 1-1 حيث فشل ابناء المدرب كونتي في تحقيق الفوز و رغم ذلك لستمروا في صدارة البريميرليغ بفارق 10 نقاط عن اقرب ملاحقيه .

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