بيرلسكوني : سأشجع هذا الفريق في نهائي كارديف

أكد المالك السابق لنادي ميلان الايطالي سيلفيو بيرلسكوني انه سيشجع فريق اليوفنتوس خلال المواجهة التي ستجمع الاخير أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال لكرة القدم في كارديف .

وخلال تصريحات له ، قال بيرلسكوني :”كنت دائمًا مشجعًا للفرق الإيطالية بالبطولات القارية ، وكثيرًا ما شجعت الإنتر ، لهذا قلبي سيكون مع اليوفنتوس”.

يذكر ان بيرلسكوني استحوذ على الميلان بين 1986 وحتى نيسان الماضي ، قبل ان يتم بيع بطل أوروبا ، 7 مرات لمستثمرين صينيين ، في صفقة بلغت قيمتها 740 مليون يورو .