“بيرلا” تسيطر على الاجواء اللبنانية

يسيطر المنخفض الجوي بيرلا على طقس لبنان حتى يوم الأحد ويبلغ ذروته السبت، مصحوباً بأمطار وثلوج ودرجات حرارة متدنية، استدعت التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية لا سيما خلال ساعات الليل.

أضرار المنخفض الجوي انسحبت على المناطق كافة، ففاضت مجاري الصرف الصحي وأنهار، وتشكلت برك ومستنقعات مائية في الحقول ودخلت المياه إلى المؤسسات والمحال التجارية. ما دفع بعناصر الدفاع المدني والبلديات للحلي بالجهوزية لمواكبة أي طارئ.

وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس كان أبلغ المديرية العامة للنقل البحري باصدار تعميم بوجوب أخذ الحيطة والحذر من قبل أصحاب زوارق الصيد والمراكب الصغيرة غير المجهزة لمواجهة حالات البحر الصعبة التي سيصل فيها ارتفاع الموج الى خمسة أمتار.

وقد شلّت بيرلا حركة الملاحة البحرية في مرفأ صيدا فيما لازم الصيادون منازلهم بعدما ثبتوا وثاق مراكبهم عند رصيف الميناء