“بيرلا” تستمر حتى ظهر غد.. تاركة بصمتها البيضاء

في كل بقعة جبلية تركت “بيرلا” بصمتها البيضاء، راسمة لوحات تبعث الفرح بمن ينظر اليها.

الثلوج تظهر بدءا من المناطق التي ترتفع 500 متر عن سطح البحر بفعل اشتداد العاصفة المشارفة على الانتهاء ظهر الأحد.

وينتظر مواطنون تجهيز سياراتهم بسلاسل معدنية وآخرون فضلوا عدم اكمال طريقهم باتجاه البقاع.

واذا كان البعض مضطرا على سلوك هذه الطرقات، استغلت عائلات أخرى قرار تعطيل المدارس والجامعات للتمتع بالثلج.

وبالتزامن مع العاصفة، تعمل عناصر قوى الامن والجيش بالتعاون مع البلديات على اعادة فتح الطرقات ومساعدة المواطنين.

تقرير: ربيع شنطف