بيبلوس بصفوف ناقصة يفوز على الحكمة في عقر داره

خرج فريق بيبلوس بانتصار غال جداً من مباراته امام الحكمة على ملعب غزير في ظلّ ظروف صعبة نوعاً ما بسبب بعض الغيابات في صفوفه، بعدما تخطى صاحب الارض في ختام المرحلة الحادية عشرة بنتيجة (86-82).

بيبلوس استعاد بهذا الفوز المركز الثاني من الرياضي من 9 انتصارات وخسارتين، في حين تلقى الحكمة خسارته السابعة في 11 مباراة.

ولعب بيبلوس من دون صانع العابه رودريغ عقل ولاعب الارتكاز علي كنعان لغيابهما بسبب الاصابة.

وكان الحكمة قريباً جداً من انتزاع النقاط الثلاث بعد أن سجّل عودة رائعة في اواخر الربع الثالث والربع الرابع، إلّا أن الفريق الجبيلي احتوى هذه الفورة في اللحظات الاخيرة، محققاً فوزاً مهماً.

وبدأ الحكمة اللقاء بسرعة وقوة وتقدم بأكثر من 8 نقاط، لكن سرعان ما استوعب بيبلوس هذه البداية الصاروخية وفرض دفاعاً قوياً على مضيفه، لينتهي الربع الاول بتقدم بيبلوس بنتيجة (19-18).

وفي الربع الثاني، إنهار فريق الحكمة تماماً امام صلابة دفاع منافسه، فاستفاد الأخير لتوسيع الفارق الى اكثر من 15 نقطة، ثم أنهى هذا الربع بنتيجة (50-35).

الحكمة عرف تماماً الخلل الذي عانى منه، فاستعان مدربه فؤاد ابو شقرا باللاعب جو غطّاس الذي يملك قدرات دفاعية جيّدة، وانعكس ذلك إيجاباً على اداء الفريق الذي بدأ مسيرة تقليص الفارق، لينهي هذا الربع متأخراً بفارق نقطة وحيدة (66-65).

وفي الربع الأخير، لعب الأميركي تيريل ستوغلين بافضل صورة ممكنة في محاولة منه لإهداء الفوز لفريقه، فتلاعب كثيراً بدفاعات بيبلوس حتى تقدم فريقه، لكن هذا التقدم لم يدم طويلاً، ليحسم في النهاية الفريق الضيف المباراة لمصلحته بفارق 4 نقاط.

وفي ما يلي احصائيات المباراة: