بيبلوس “الأفضل دفاعياً” يلحق الهزيمة الثالثة باللويزة

الحق فريق بيبلوس الخسارة الثالثة بمضيفه اللويزة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة، بنتيجة (83-71) مساء السبت على ملعب مدرسة المركزية.

بيبلوس سيطر على المباراة منذ اللحظة الاولى وسرعان ما رفع الفارق الى 20 نقطة وشكّل مفاجأة لكل المتابعين الذين لم يتوقعوا هذا الآداء الضعيف من اللويزة في مطلع المباراة.

وهذا الفوز السادس للفريق الجبيلي الذي انفرد بالمركز الثاني خلف هومنتمن الذي لم يخسر حتى الان، في حين تلقى اللويزة خسارته الثالثة من اصل 8 مباريات.

بيبلوس الذي يملك افضل دفاع بالبطولة، بدأ بشكل صاروخي وانهى الربع الاول بفارق 20 نقطة (28-8)، واستمرت سيطرة الفريق الضيف على مجريات اللقاء في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة (45-23).

اللويزة سجل بداية جيدة في الربع الثالث وحاول تقليص الفارق قدر الإمكان لعله يعود الى أجواء اللقاء، غير أنّ الفريق الجبيلي استعاد المبادرة وحافظ على تقدمه المريح وانهى الربع الثالث بنتيجة (63-44).

وفي الربع الاخير، حافظ بيبلوس على فارق الـ20 نقطة، ليؤكد من جديد قوته الدفاعية هذا الموسم ويحافظ على المركز الثاني على جدول الترتيب العام.

وكان افضل مسجل للفريق الفائز جي يونغبلود بـ36 نقطة واضاف اليه ايبي ندوبي 19 نقطة و15 متابعة، في حين سجّل لفريق اللويزة جيرون جونسون 32 نقطة و10 متابعات.