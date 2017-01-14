بيان مشترك للمكاتب التربوية في الاحزاب والتيارات السياسية

عقدت المكاتب التربوية في الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، استعدادا لانتخابات الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي المقررة غدا، اجتماعا في المكتب التربوي المركزي لحركة “امل”، في حضور ممثلي الاحزاب والمسؤولين التربويين في: امل، تيارالمستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب القوات اللبنانية، تيار العزم، والمكتب التربوي الاسلامي والحزب القومي السوري الاجتماعي.

وبعد النقاش، اتفق المجتمعون على تشكيل “لائحة العمل النقابي” التي تضم نقابيين من معظم القوى السياسية. على ان يتم عقد مؤتمر صحافي عند الساعة 3.30 عصرا في مقر الرابطة في الاونيسكو، للاعلان عن اسماء المرشحين وبرنامج عمل اللائحة.