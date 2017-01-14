بيان مشترك للمكاتب التربوية في الاحزاب والتيارات السياسية

عقدت المكاتب التربوية في الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، استعدادا لانتخابات الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي المقررة غدا، اجتماعا في المكتب التربوي المركزي لحركة “امل”، في حضور ممثلي الاحزاب والمسؤولين التربويين في: امل، تيارالمستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب القوات اللبنانية، تيار العزم، والمكتب التربوي الاسلامي والحزب القومي السوري الاجتماعي.
وبعد النقاش، اتفق المجتمعون على تشكيل “لائحة العمل النقابي” التي تضم نقابيين من معظم القوى السياسية. على ان يتم عقد مؤتمر صحافي عند الساعة 3.30 عصرا في مقر الرابطة في الاونيسكو، للاعلان عن اسماء المرشحين وبرنامج عمل اللائحة.
تعرفوا على لعبة Pokémon GO التي أشعلت مواقع التواصل
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
Powered By Future Television s.a.l