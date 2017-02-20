بيان صادر عن إدارة نادي النبي شيت

صدر عن إدارة نادي النبي شيت بياناً ردت فيه على إمكانية وجود تلاعب في مباراة الفريق مع شباب الساحل في الأسبوع الـ177 من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم

وجاء في بيان النادي البقاعي ما يلي:

“اثر البلبلة التي اثيرت حول مباراة النبي شيت وشباب الساحل طلبت ادارة نادي النبي شيت من الاتحاد اللبناني لكرة القدم التحقيق وكشف اي ملابسات حول الموضوع مع التأكيد على ان الادارة لن تتهاون في حال ثبت ضلوع اي من افراد النادي في اي عملية مشبوهة تمس بنزاهة اللعبة.”

يذكر ان العديد من التقارير والأخبار تحدثت عن إحتمال وجود تلاعب في مباراة الساحل والنبي شيت والتي إنتهت لصالح الساحل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء.