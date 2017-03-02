بيان توضيحي من الاونروا حول قرار تعليق خدماتها

في ظل التوتر الامني في مخيم عين الحلوة، صدر عن مدير وكالة الاونروا في لبنان حكم شهوان بياناً أكد فيه ان “قرار تعليق خدمات الاونروا الذي اتخدناه هو بشكل مؤقت لحين الحصول على ضمانات لمباشرة خدماتنا داخل المخيم”.

وأضاف ان :قرار تزويد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بالخدمات الطبية والاغاثية في صيدا (بدلا من عين الحلوة) خلال فترة عدم الاستقرار وجولات العنف هو لحماية المستفيدين والموظفين في آن واحد لحين عودة الوضع الامني الى طبيعته. وهذا القرار هو لمصلحة اللاجئين القاطنين في مخيم عين الحلوة اذ اننا نسعى لتوفير خدماتنا ضمن خطة طوارئ مدروسة لا تؤدي الى حرمانهم من الخدمات وهذا خير دليل انه لا يوجد لدينا نية بنقل مراكزنا الى خارح المخيم”.

وتابع ان “برنامج الطوارئ المعمول به يحتوي على خطة طويلة الأمد لتعويض الطلاب عن أيام الغياب القصري وسيعمل الطاقم التعليمي على تعويض هذا النقص من خلال إعطاء ساعات إضافية يومية والعمل ايضا خلال العطل الاسبوعية”.

وختم البيان “مستعدون لاستئناف خدماتنا في مخيم عين الحلوة بعد اجراء مسح امني لكافة مؤسساتنا التي تم انتهاك حرمتها وبعد الحصول على ضمانات جدية لمزاولة عملنا ولمنع انتهاك مراكزنا مرة اخرى. هذه المراكز هي تابعة للاونروا وهي وجدت لخدمة اللاجئين ولتقديم الخدمات الصحية والاغاثية والطبية”.