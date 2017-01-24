بيان استانا: الية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار.. والمعارضة تشدد على إنهاء الدور الإيراني

اجتماع أستانا لمناقشة الأزمة السورية ستاره، اليوم الثلاثاء، ببيان ختامي يدعو لحوار مباشر بين المعارضة السورية ونظام الأسد، ويلحظ إنشاء آلية ثلاثية (بين روسيا وتركيا وإيران) لمراقبة وقف إطلاق النار بسوريا، إلا أن المعارضة السورية أبدت تحفظات على هذا البيان، مشددة على ضرورة وضع حد للدور الإيراني في سوريا.

أكد البيان الختامي لمفاوضات أستانا على إقامة آلية ثلاثية لمراقبة الالتزام الكامل لوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتثبيت آليات تطبيق الهدنة.

وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمانوف، الذي القى البيان اكد على وحدة ألاراضي السورية والحل السياسي لإنهاء الأزمة”.

وأشار البيان إلى وجود حاجة ماسة لتسريع التفاوض وفقًا للقرار الأممي 2245، وتسهيل العملية سياسية في سوريا وفقًا للقرارات الأممية، مشدداً على ضرورة مشاركة المعارضة في مفاوضات جنيف التي ستجري في الثامن من /شباط المقبل تحت إشراف الأمم المتحدة.

في المقابل، أكدت المعارضة السورية، على لسان رئيس وفدها محمد علوش، أن لديها تحفظات على بيان أستانا، وأنها لن تقبل أن يكون لإيران رأي في مستقبل سوريا. وشدد علوش على أنه يدعم حلا سياسيا تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف بهدف إنهاء حكم الأسد.

وكشف علوش أنه قدم اقتراحا لروسيا بشأن وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، لافتا الى ان “الروس انتقلوا من مرحلة كونهم طرفاً في القتال الى مرحلة أحد الضامنين، وهم يجدون عقبات كثيرة من حزب الله وإيران والنظام السوري”.

من جهته، قال المتحدث باسم وفد المعارضة والمستشار القانوني لـ “الجيش السوري الحر” أسامة أبو زيد، أنّ الجانب الروسي أبلغ المعارضة بأنه وجه رسالة قاسية إلى وزير دفاع نظام الأسد وعلي مملوك لوقف اقتحام وادي بردى.

في الجهة المقابلة، قال رئيس وفد النظام بشار الجعفري أن المحادثات كانت “ناجحة كاشفا أن هجوم جيش النظام والمليشيات الملحفة به في وادي بردى سيستمر.

وقال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا معلقا على مفاوضات أستانة إن عملية السلام السورية يجب أن تظل موجهة من الأمم المتحدة وأن تستمر في جنيف. وأشاد بدور محادثات أستانة في التوصل إلى اتفاق لتعزيز وقف إطلاق النار.

واعتبر رئيس الوفد الروسي ان محادثات أستانا ليست بديلا عن مفاوضات جنيف وقال اننا ننطلق من قرارات مجلس الأمن لإطلاق العملية السياسية في سوريا، داعيا جميع أطياف المعارضة السورية بالمشاركة في مفاوضات جنيف.