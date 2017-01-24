بيار كاخيا: لن نلعب كأس آسيا من دون جوليان خزوع ولاعب من الـ”NBA

فجّر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن ان الإتحاد متوجّه الى تجنيس لاعب من الطراز الرفيع مستواه من مستوى الـ”NBA” كما أن لبنان لن يشارك في بطولة كأس آسيا التي سيستضيفها في آب المقبل من دون لاعب الارتكاز جوليان خزوع.

كاخيا وفي مقابلة له مع الزميل صحبي قبلاوي عبر قناة المستقبل ضمن برنامج “Future Sport”، تحدث عن بطولة آسيا 2017 التي فاز بشرف استضافتها لبنان مؤخراً، مشيراً الى أنها ستلعب لأول مرّة بوجود منتخبات استراليا اوقيانيا، كما أن لبنان سيكون الدولة الاولى التي ستفوز بها.

وأكد كاخيا ان هدف الإتحاد ليس الاستضافة فقط بل الفوز بالبطولة، معتبراً انه “الوحيد الذي يجمع اللبنانيين هو المنتخب فقط، وعندما اتت الفرصة والفكرة باستضافة البطولة لم اتردد ابداً”.

ورداً على سؤال عن الأمور التي يرتكز عليها كاخيا في مشروعه أجاب: “نحن “لبنان” ونحن غير عن كل العالم والكل يعرف عندما يستضيف لبنان اي بطولة ماذا يمكن ان يقدّم، ثانياً نحن متعطشون للبطولات والفوز بها”.

امّا في ما خص مشروع الاتحاد لدعم المنتخب فقال: “هناك صندوق دعم لمنتخب لبنان من قبل الشركات، المشروع الثاني هو توزيع اكياس لتوضيب الاغراض بثمن معين، والهدف منها دعم المنتخب مادياً من كل الشعب اللبناني”.

وأكد كاخيا انّه “لو لم تعد المؤسسات الدستورية الى العمل بشكل طبيعي لما كنّا فكّرنا ابداً باستضافة كأس آسيا في لبنان، فهي امور مساعدة كثيرة للوصول الى اهدافنا”.

كما وعد “اللبنانيون بعرس في كأس آسيا سينتهي باكبر حشد جماهيري والشعب اللبناني سيعود الى الشارع اللبناني ليحتفل بفريقه كما حصل عامي 1999 و2000 مع نادي الحكمة”.

وعن الملعب الذي سيتضيف البطولة فقال: “هناك ملعب مجمع نهاد نوفل للرياضة والرقص مجهّز أمّا باقي الملاعب فهي خارج المنافسة، الملعب يتسع لـ8000 شخص، لكن هدفي 15 الف مشجع في الملعب، وهدفي التوجه لإقامة ملعب موقت”.

واضاف: “تم حجز “Forum de Beirut” لفترة شهر، وهدفنا إقامة قرية كروية مما يساعدنا اكثر على التنظيم”، مشيراً الى أن الإتحاد “يعتمد على الشعب اللبناني من اجل ان يتواجد بكثرة في الملعب في البطولة”.

كاخيا تحدث عن كلفة البطولة قائلاً: “كلفة البطولة هي 3 مليون دولار كمصروف مباشر على البطولة، منها مليون و300 الف لاستضافة الفرق واللوجستيات، واتوقع ان نتمكن من ادخال 3 مليون دولار، اي تغطية كل المصاريف، أمّا النقص سيكون في تحضير منتخب لبنان ليكون على مستوى الحدث من هنا نعمل على انشاء صندوق دعم للمنتخب”.

وعن اللاعب المجنسّ وشكل الفريق، فقال: “لن يكون المجنس للبطولة إلّا بمستوى الـ”NBA” لكي نكون على قدر التطلعات”.

كما شدد كاخيا على المنتخب “لن يلعب من دون جوليان خزوع، يهمنا ان يلعب خزوع في نادي لبناني ومن بعدها اللعب في منتخب لبنان، ونحن نريده مهما كان الثمن”.

وعن عودة فادي الخطيب، أكّد كاخيا ان قائد منتخب لبنان “رجل وطني ولديه حب كبير للبنان، هو يعرف فعلياً من هو بيار كاخيا وعندما عدّت على رأس الاتحاد عاد من تلقاء نفسه الى الفريق”.

وبالنسبة لمدرب الفريق، اشار الى انه “كانت امامنا خيارات عديدة، وهدفنا اعطاء دور مناسب للمدرب اللبناني وتعاقدنا مع جو محاعص نظراً لقدرته على قيادة الفريق في هذه المرحلة”.

وتابع: “كل مرحلة لها دراستها الخاصة، نحن سنعطي للمنتخب كل الامكانيات الموجودة لايصال الفريق الى الهدف المطلوب”.

واضاف كاخيا: “التحدي اليوم مع الدولة هي اعترافها بان لعبة كرة السلة هي اللعبة الاولى لأننا قادرون في كرة السلة على رفع اسم لبنان باستمرار بالمحافل الدولية”.

كاخيا تحدث عن مشروع الاتحاد في الفترة المقبلة بعد بطولة غرب آسيا، وقال: “علينا تحسين ترتيب لبنان الدولي، وهدفنا تصدر مجموعتنا في تصفيات كأس العالم التي ستبدأ في تشرين الثاني المقبل بنظام جديد، فاذا تصدرنا المجموعة سنملك بالتالي حظوظاً كبيرة بالتأهل الى كأس العالم”.

واضاف: “هدفنا الفوز بكأس آسيا على مستوى المنتخبات، والتحدي الاكبر الذهاب الى كأس العالم”

وختم كاخيا حديثه لافتاً الى أن هناك مشروع تجارياً ضخماً لمساعدة اندية كرة السلة على الاستمرار من دون طلب الدعم من احد.