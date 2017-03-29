بو عاصي يلتقي مدير الحوار حول الهجرة والتعاون في المركز الدولي

التقى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مدير الحوار حول الهجرة والتعاون في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD السيد Martijn Pluim والممثل الإقليمي للمركز الدولي في لبنان والشرق الاوسط السفير عبد المولى الصلح ، حيث تركز البحث على موضوع الهجرة بشكل عام والنزوح السوري بشكل خاص وتداعياته على الوضع في لبنان ولاسيما في الشقّ الانساني منه وجوانبه الأمنية وارتباطه المباشر بموضوع حقوق الانسان والاتجار بالبشر .

شدد السيد Pluim خلال الاجتماع على وضع خبرات المركز الدولي بتصرف الحكومة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية في مواضيع عودة المهاجرين والنازحين، علماً ان المركز الدولي ينفذ أيضاً حالياً في لبنان مشروع الإدارة المتكاملة للحدود بتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي له انعكاساته الإيجابية فيما يتعلق بضبط ومراقبة الحدود ومكافحة العبور غير الشرعي للأشخاص والاتجار بالبشر.