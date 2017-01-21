بو عاصي هنأ بعودة ريشا: الاستقرار الامني عامل اساسي لأي نهوض في البلاد

هنأ وزير الشوؤن الاجتماعية بيار بو عاصي عائلة سعد ريشا بعد عودته الى الحرية وأجرى اتصالاً بهم صباح اليوم مطمئناً الى صحته.

وأشاد بو عاصي بالاجماع اللبناني عموماً والزحلي خصوصاً الرافض لعملية الخطف، حيث كان اهل زحلة قلباً واحداً ويداً واحدة، فتصرفوا بمسؤولية وقفوا الى جانب الاجهزة الامنية.

كما أكد ان “الاستقرار الامني عامل اساسي لأي نهوض في البلاد”، املاً “الاسراع بوضع خطة أمنية جدية للقضاء على أوكار الخارجين عن القانون”. ودعا الى “تكثيف الجهود لإعتقال الخاطفين بأقرب وقت وسوقهم الى القضاء لينالوا جزاءهم”.