بو عاصي: لتحفيز النازحين على البدء بالعودة الى سوريا

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، وزيرة ولاية بافاريا للشؤون الاوروبية والاقليمية بياتي ميرك التي وصلت بعد الظهر الى بيروت على رأس وفد يضم نوابا بافاريين وممثلين عن الولاية والسفارة الالمانية، وجرى البحث عن كيفية مساعدة اللبنانيين وتحسين البنى التحتية اللبنانية.

ودعا بو عاصي ميرك الى “تخصيص المساعدات الضرورية لتحفيز النازحين السوريين على البدء بالعودة الى سوريا، ومن ثم دعم مستلزمات عودتهم على الصعيد المحلي”.

ونوهت ميرك “بكيفية استجابة لبنان لهذا الكم الهائل من اللاجئين السوريين، متفهمة ان الوضع في البلد لا يمكن ان يستمر على المدى الطويل”. وأكدت ان “سوريا تبقى الحضن الطبيعي للشعب السوري”.