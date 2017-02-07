بو عاصي عرض مع نائب وزير الخارجية الايطالية تداعيات أزمة النزوح السوري

اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في مكتبه في الوزارة مع نائب وزير الخارجية الايطالي للتعاون الدولي فنشنزو اميندولا الذي افتتح لقاءاته في لبنان بزيارة الوزير بو عاصي يرافقه سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي ووفد من السفارة.

وبحث بو عاصي مع الوفد في ملفات التعاون بين الجانب الايطالي والدولة اللبنانية على المستويات الانسانية والتجارية والصناعية والسياسية، مقدما عرضا مفصلا “عن الوضع السياسي في لبنان منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وصولا الى الانتخابات النيابية العتيدة”.

وتطرق مع الموفد الايطالي الى “تداعيات ازمة النزوح السوري”، مشددا على “ضرورة دعم المجتمع الدولي للمواطن اللبناني الى جانب دعم النازحين السوريين”، مطالبا “ايلاء البنى التحتية في لبنان اهمية خاصة من قبل الدولة الايطالية لما لها من خبرات في هذا المجال”.

وتم التوافق بين الجانبين على عدد كبير من النقاط، وأكدا “العمل على التنسيق الدائم بينهما في المواضيع كافة”.