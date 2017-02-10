بو عاصي التقى سفراء وتابع مع بلديتي عرسال ومجدل عنجر شؤونا انمائية

عقد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في مكتبه بالوزارة، سلسلة اجتماعات مع عدد من السفراء المعتمدين في لبنان، وهم على التوالي سفراء: النروج لين ليند، السويد بيتر سيمنيبي، تركيا شغطاي ارجييس وبولونيا فونيك بوزك، وبحث معهم في العلاقات بين وزارة الشؤون ودولهم، وبالاخص في المشاريع القائمة معهم. كما تم التطرق الى موضوع تبادل الخبرات التي تحقق الفائدة للجميع وتعزيز التبادل في أكثر من قطاع.

وكان لأزمة النزوح السوري حيزا من المداولات، اذ شدد بو عاصي على “إيلاء المواطن اللبناني اهتماما كبيرا لمواجهة عبء النزوح والعمل على تطوير البنى التحتية التي تدهور وضعها في السنوات الاخيرة، نظرا للظروف السائدة”. اما السفراء الاربعة، فأظهروا تفهمهم التام لما يمر به لبنان، مجددين دعم بلادهم له.

بلدية عرسال

والتقى بو عاصي وفدا من بلدية عرسال عرض مطالب البلدة لا سيما ملف الصرف الصحي. وشدد الوفد على “الحاجة الماسة لايجاد حل لمسألة الصرف الصحي وتكرير المياه”، لافتا الى “تلوث حوالي 50 بئرا ارتوازية في البلدة ما يشكل خطرا على السكان”.

من جهته، أكد وزير الشؤون “ضرورة ايجاد حل لهذه الازمة”، واعدا ب”إجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين المعنيين للتوصل الى انهاء هذه الحالة التي تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة”.

بلدية مجدل عنجر

كما استقبل وفدا من بلدية مجدل عنجر، وتم البحث في شؤون المنطقة والمشاكل الانمائية فيها، خصوصا مركز الخدمات الانمائية الموجود في المنطقة.