بو عاصي استقبل ريتشارد وباراس: الجيش الضامن الوحيد للاستقرار ومواجهة الارهاب

اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، في مكتبه في الوزارة، بسفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد وعرض معها المواضيع التي تهم الجانبين على المستويين المحلي والاقليمي.

وأثنى بو عاصي على “المساعدات الأميركية المقدمة الى لبنان، وخصوصا تلك الموجهة لمساعدة الجيش اللبناني ودعم القوى الامنية”، مشددا على ان “الجيش اللبناني يبقى الضامن الوحيد للاستقرار في الداخل اللبناني وعلى الحدود لمواجهة اي خطر ارهابي او تحد امني يهدد لبنان”.

وشمل البحث مع ريتشارد “امكان تعزيز المساعدات للتنمية المستدامة على الاراضي اللبنانية كافة”.

والتقى بو عاصي سفير الاتحاد السويسري فرنسوا باراس وكانت مناسبة “لتداول الافكار عن سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين واهمية تطوير المشاريع المشتركة والمدعومة من سويسرا بشفافية تامة لتحقيق نتائج عملية ومجدية”.