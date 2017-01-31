بونوتشي : ليس من السهل أن ترفض عرضًا من أفضل مدرب في العالم

أكد نجم نادي يوفنتوس الايطالي ليوناردو بونوتشي أنه وجد صعوبة في رفض العروض المقدمة له من ناديي مانشستر سيتي وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة .

وخلال تصريحات له ، قال بونوتشي :”لم يكن سهلًا أن أقول لا لبرشلونة ومانشستر سيتي”.

وأضاف :”كيف يكون سهلًا أن ترفض عرضًا من أفضل مدرب في العالم”بيب غوارديولا”، لقد فكرت مليًا بعد ذلك اتخذت القرار ، لقد كان قرارًا على محمل الجد لأن من كان يريدني هو الأفضل في مجاله ، وأنا سعيد الآن بالبقاء مع جوفنتوس“.