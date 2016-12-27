بونوتشي : فكرت في الاعتزال

اكد الدولي الايطالي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي ان فكر في وضع حد لمسيرته الكروية بسبب مرض نجله ماتيو في تموز الماضي .

وقال بونوتشي لصحيفة لا ريبوبليكا :” لقد مررت بفترة صعبة للغاية ، كنا ندعم دائماً ماتيو ، ولقد فزت في المباراة الاصعب في حياتي “.

وأضاف :” الامور الان تسير على ما يرام ، لقد عولج من المرض ، ولكن لم يعود لحالته الطبيعية بعد “.

وختم قائلاً :” فكرة مراراً في الاعتزال ، لم اكن قادراً على التفكير في عملي “.