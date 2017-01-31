بونافنتورا يخضع لعملية جراحية ويغيب لفترة طويلة عن الروسونيري

أعلن فريق ميلان الايطالي مدى خطورة إصابة لاعب وسط الفريق الدولي الايطالي جياكومو بونافنتورا التي تعرض لها خلال لقاء أودينيزي الذي انتهى بخسارة الروسونيري بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الكالتشيو .

وجاء في بيان ميلان الرسمي أن التشخيص الطبي لاصابة اللاعب أكد أنه يعاني من إصابة بالغة في الوتر المقرب من الفخذ الأيسر و سيخضع لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات القادمة قد تمنعه من المشاركة لعدة أشهر مع الفريق لينضم الى زميله دي تشيليو المصاب الذي سيغيب لمدة شهر بسبب الاصابة التي تعرض لها هو الآخر أمام أودينيزي .