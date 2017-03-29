بوليفيا تصفع الأرجنتين بعد صدمة ميسي

تلقى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بعد ساعات قليلة من اللطمة التي نالها الفريق بإيقاف قائده ليونيل ميسي، صفعة أخرى قوية، تهدد مسيرته في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وسقط المنتخب الأرجنتيني، في فخ الهزيمة (2-0) أمام مضيفه البوليفي، بالجولة الـ14 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وتجمد رصيد التانغو، عند 22 نقطة، ليظل في المركز الثالث، مؤقتًا فيما رفع المنتخب البوليفي، رصيده إلى 10 نقاط، في المركز التاسع، قبل الأخير، بجدول التصفيات.

وأنهى المنتخب البوليفي، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خوان كارلوس آرسي، في الدقيقة (31).

وفي الشوط الثاني، حقق مارسيلو مارتينز مهاجم بوليفيا، حلمه في هز شباك التانغو مجددًا، حيث سجَّل هدف الاطمئنان للمنتخب البوليفي في الدقيقة (52).

كان مارتينز، سجل هدفا في شباك التانغو، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بين الفريقين على ملعب المنتخب الأرجنتيني، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ضمن التصفيات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في وقت سابق أمس معاقبة ميسي بالإيقاف أربع مباريات في هذه التصفيات وتغريمه عشرة ألاف فرنك سويسري لإهانته أحد الحكام.

وذكر الفيفا في بيان : “اللاعب ليونيل ميسي ارتكب مخالفة بانتهاكه المادة 57 من اللائحة التأديبية للفيفا، بعد أن تلفظ بكلمات مهينة ضد الحكم المساعد”.

وأضاف : “وبناء على هذا ، تم إيقاف اللاعب ليونيل ميسي 4 مباريات رسمية كما تم تغريمه عشرة آلاف فرانك سويسري”.

ويعد قرار الفيفا ضربة قاصمة للمنتخب الأرجنتيني، الذي فقد أفضل لاعبيه في وقت حاسم بالتصفيات إضافة للشكوك الكثيرة، التي تحيط بالمستوى الفني للفريق تحت قيادة المدير الفني إدغاردو باوزا.

وبدأ ميسي في تنفيذ العقوبة، حيث غاب عن مباراة الأرجنتين أمام بوليفيا في لاباز بخلاف غيابه عن ثلاث مباريات أخرى في التصفيات أمام أوروغواي وفنزويلا وبيرو.

وفي ضوء هذا القرار ، سيتبقى لميسي المباراة الأخيرة للأرجنتين في التصفيات أمام الإكوادور.

وارتكب ميسي المخالفة ، التي استحق بموجبها عقوبة الفيفا ، خلال المباراة التي فازت بها الأرجنتين 1 / صفر على تشيلي يوم الخميس الماضي في بوينس آيرس.

ويحتل منتخب “التانغو” المركز الثالث في التصفيات برصيد 22 نقطة ، ولكنه يقع تحت ضغط كبير نظرا للفارق الضئيل للنقاط بين المنتخبات ، التي تحتل المراكز من الثاني إلى السابع مما يعني أنه ينتظر خروجه من المراكز الأربعة الأولى مع انتهاء مباريات هذه الجولة بالتصفيات.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات للمونديال مباشرة، في حين يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس دورا فاصلا أمام بطل أوقيانوسيا لحسم التأهل.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يحتفظ فيها المنتخب البوليفي بنظافة شباكه في آخر 39 مباراة خاضها في تاريخ مشاركاته بتصفيات المونديال.

وكانت المرة الأخرى في التصفيات الحالية أيضا عندما تغلب على منتخب باراغواي 1 / صفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومني المنتخب الأرجنتيني أمس بهزيمته الثانية في أخر خمس مباريات خاضها أمام المنتخب البوليفي بالتصفيات في لاباز منذ تطبيق هذا النظام الحالي للتصفيات.

وفي المباريات الثلاث الأخرى ، تعادل الفريقان في مباراتين وفاز التانغو بمباراة واحدة كانت بنتيجة 2 / 1 وبصعوبة بالغة في 2005 .