بوفون يعادل رقم توتي في الدوري الإيطالي

تمكن حارس نادي يوفنتوس جيانلويجي بوفون من الوصول إلى المباراة رقم 612 في الدوري الإيطالي بعد مباراة فريقه اليوم أمام أودينيزي الذي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل طرف، ليعادل بذلك رقم أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي ، ويصبح على بعد ثلاث مباريات من أسطورة الإنتر خافيير زانيتي وو35 مباراة عن أسطورة ميلان باولو مالديني.
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