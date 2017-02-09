بوسي تنهار على الهواء بسبب والدتها (فيديو)

دخلت المطربة الشعبية بوسي في نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثها عن والدتها المتوفاة.
وقالت خلال لقائها ببرنامج “فحص شامل” مع الإعلامية راغدة شلهوب: “مكنتش شايلة مسؤولية، ووالدتي عايشة، وتعبت جدا، وحسيت إني عجزت، وما بقاش لي ظهر بعد وفاة والدتي”.
وأضافت: “لو كانت والدتي عايشة مكنتش شوفت حزن ولا تعب في حياتي، كل يوم بقرأ لوالدتي الفاتحة قبل ما أنام، وبزور قبرها، وبكلمها واحكيلها عن كل حاجة”.
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