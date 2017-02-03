بوروسيا دورتموند يطالب أوباميانغ بالصمت

أكد المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند ميكاييل زورك تحدثه مع النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مطالباً إياه بالتوقف عن التصريح حول وجهته المتسقبلية والتركيز على لعب كرة القدم.

وتحدث زورك لموقع “فيستدويتشن” عن عدم رضاه عن تصرفات هداف الدوري الالماني الحالي وتحدث بالقول “اجتمعت الإدارة مع اللاعب وتحدثنا إليه وطالبناه بالتقليل من التصريحات والتوقف عن الحديث عن مستقبله لأننا نملك بالفترة القادمة الكثير من المباريات الهامة وعلينا أن نركّز عليها”.

وأضاف: “لدينا علاقة طيبة تجمعنا باللاعب ونحترم رغبته لكن هذا ليس وقت الحديث عن هذا الأمر لدينا مباريات صعبة بالدوري ومسيرة مهمة بدوري الأبطال وهذه هي أولوياتنا”

وتحدث أوباميانغ الأسبوع الماضي بتصريح لإذاعة فرنسية عن رغبته بالرحيل عن النادي الفيستفالي بالصيف مشيراً إلى ضرورة قيامه بهذه الخطوة لمواصلة تطوره ومؤكداً مرة أخرى على رغبته بالانضمام لريال مدريد.

وكان أوباميانغ قد أكد منذ حوالي شهر على رغبته بالاستمرار في بوروسيا دورتموند رغم حلمه باللعب للميرينغي لكن تصريحه الأخير تسبب بتوتير الأجواء بينه وبين الإدارة بصورة تؤكد قرب رحيل الغابوني عن البوندسليغا.