بوروسيا دورتموند يخسر رويس

خسر فريق بوروسيا دورتموند جهود مهاجمه الدولي ماركو رويس بسبب تعرضه لاصابة بتمزق عضلي في فخذه الايسر، في مباراته امام باير ليفركوزن الذي فاز بها بنتيجة (6-2).

وقال مدرب بوروسيا دورتموند توماس توخيل: “انه خبر سىء”، مضيفاً: “لقد لعب بشكل منتظم على أعلى مستوى منذ أسابيع، انها خسارة كبيرة عتمت على فوزنا الكبير”.

وسيغيب رويس عن مباراة الاربعاء امام بنفيكا البرتغالي في اياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة (0-1 ذهابا في لشبونة).

واضاف: “كانت مباراة صعبة لان باير ليفركوزن لم يستسلم أبدا، ولكن ردنا كان سريعا وقويا ونستحق الفوز” في اشارة الى تسجيل فريقه 3 اهداف في ربع الساعة الاخير.