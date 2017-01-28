بوركينا فاسو تكسر أجنحة نسور قرطاج وتعبر إلى نصف النهائي

خرج منتخب تونس من ربع نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية في الغابون، بخسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بثنائية نظيفة في ملعب دانغودغي، لتستمر عقدة منتخب نسور قرطاج في عجزه عن عبور الدور ربع النهائي للمرة الخامسة، منذ 2004 عندما استضاف البطولة وأحرز اللقب الأول في تاريخه.

وظهر منتخب تونس بشكل أقوى من منافسه في الشوط الأول، وكانت له محاولات مهمة وعديدة، فشل في ترجمتها إلى أهداف محققة. وكادت تسجل تونس عن طريق ياسين طه الخنيسي في الدقيقة 17 لكنها ظلت عاجزة أمام عنادة المرمى البوركيني. في المقابل، لم تكتف بوركينا فاسو بالمشاهدة، وأخذت تضرب العمق التونسي، حتى جاءت بفرصة قاتلة هي الاخطر بعد أن لامست المرمى في الدقيقة 22. بعد ذلك، واصل المنتخبان تبادل الفرص من دون أن يساهم ذلك في تغيير النتيجة التي ظلت على التعادل السلبي مع نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أظهرت بوركينا فاسو قوة متكاملة وخطيرة على المرمى التونسي، وواصلت ضرب قذائفها باتجاه حارس مرمى تونس ايمن المثلوثي، إلى أن جاء الهدف في الوقت القاتل وعند الدقيقة 80 عن طريق أريستيد بانسيه. ورغم تدخل القائم لمصلحة تونس في هجمة متتالية للمنتخب البوركيني، نجح الاخير في ضمان التأهل وتسجيل هدفه الثاني عن طريق ناكولما بريغيوس في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة عند هذا الحد وفوز المنتخب البوركيني بهدفين نظيفين.

وتواجه بوركينا فاسو في نصف النهائي، المتأهل من مواجهة مصر والمغرب.