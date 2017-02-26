بوردو يقلب الطاولة على ليل ورين يعبر لوريان

واصل بوردو تحقيق نتائج قوية هذا الموسم، بفوزه على مضيفه ليل بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء الاسبوع السابع والعشرين من منافساتالدوري الفرنسي “ليغ1”.

كان بادر بوردو إلى التسجيل عن طريق فيلنتين فادا في الدقيقة 16، لكن ليل تمكن من قلب الأمور في الدقيقتين 66 و67 بهدفين متتاليين سجلهما كل من نيكولاس دي بريفيل وايدر لوبيز، الأول من ركلة جزاء، ولم يستمر هذا التقدم لوقت طويل، بعدما قلب ادم وناس الطاولة على أصحاب الارض وقاد بوردو لفوز ثمين بثنائية سجلها في الدقيقتين 78 و82 من زمن اللقاء.

وأصبح بوردو في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن ليون.

في مباريات أخرى، حسم التعادل السلبي لقاء نانسي وتولوز، بينما فاز رين على ضيفه لوريان بهدف وحيد، وفي حين، حقق انجيه فوزا كبيرا على باستيا بثلاثية نظيفة.