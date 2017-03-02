بوراك أوزجيفيت يقاضي فنانين إيرانيين لهذا السبب!! (فيديو)

يستعد النجم التركي بوراك أوزجيفيت المعروف في الوطن العربي بشخصية “كمال” من مسلسل “حب أعمى” لمقاضاة الفنانين الإيرانيين ماجد ماكس ومهدي معظم.
وفي التفاصيل يتهم بوراك الثنائي باستغلال إسمه وصورته وجزء من حوار له في مسلسل “حب أعمى” في أغنية جديدة لهما دون الحصول على إذن منه.
وأضافت وكالات أنباء تركية أن الموضوع أغضب الممثل التركي بشكل كبير وطلب من المحامي الخاص به بالتحرك سريعاً في هذا الموضوع لمنع الفنانين من إستغلاله إسمه وصورته.
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