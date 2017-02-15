بودولسكي الى الدوري الياباني

اعلنت مصادر صحفية بريطانية عن انتقال المهاجم الألماني السابق لنادي ارسنال والحالي لنادي غلطة سراي التركي لوكاس بودولسكي يقترب من الانتقال إلى الدوري الياباني وتحديداً فيسيل كوب .

وفشل فريق بودولسكي الجديد في إنهاء الدوري في مركز أفضل من السابع منذ عام 1997 ، حيث يأمل النادي في تحسين وضعه بعد وصول اللاعب الألماني .