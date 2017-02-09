بوتين يعتذر عن مقتل 3 جنود أتراك في غارة روسية.. واردوغان: بالخطأ

فيما افادت معلومات ان المدفعية التركية تستهدف قوات النظام السوري بمحيط مدينة الباب، أعلن الجيش التركي أن ضربات جوية روسية قتلت بالخطأ ثلاثة جنود أتراك وأصابت 11 في شمال سوريا.

أكد المتحدث باسم الجيش التركي أن غارات روسية قتلت عن طريق الخطأ 3 جنود أتراك وجرحت 11 آخرين شمالي سوريا.

وأضاف الجيش في بيان اليوم الخميس، أن المسؤولين الروس عبّروا عن أسفهم لمقتل الجنود الأتراك.

وترافق هذا بإعلان الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، اتفقا في اتصال هاتفي، على زيادة التنسيق العسكري ضدّ تنظيم “داعش” في سوريا.

ولفت البيان، إلى أن بوتين عبّر عن تعازيه لأردوغان في مقتل بضعة جنود أتراك قرب مدينة الباب، التي تُسيطر عليها “داعش” في شمال سوريا.

وأوضح الكرملين، أن بوتين واردوغان اتفقا أيضاً على العمل بنشاط، من أجل دعم محادثات السلام في شأن سوريا في أستانا وجنيف، وناقشا الاستعدادات لاجتماع بين البلدَيْن في روسيا خلال آذار.

ميدانياً، وللمرة الأولى منذ بدء غرفة عمليات “درع الفرات” معركة تحرير مدينة الباب من تنظيم “داعش” الارهابي جرت اشتباكات بين الجيش السوري الحر وقوات الأسد في محيط مدينة الباب شرقي حلب.

الى ذلك وقع تفجير في ساحة رئيسية بحي الزهراء بمدينة حمص، الخاضع لسيطرة النظام ادى الى مقتل عدد من الاشخاص وجاء بعد يوم من قصف طائرات حكومية حياً تسيطر عليه المعارضة في حمص أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل معظمهم مدنيون.

هذا وتجددت الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة وقوات الأسد خلال محاولة الأخيرة التقدم على محور حوش نصري في الغوطة الشرقية بريف دمشق.