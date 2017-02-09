بوتين واردوغان اتفقا على زيادة التنسيق العسكري ضد داعش

أعلن الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، اتفقا أثناء اتصال هاتفي، على زيادة التنسيق العسكري ضدّ تنظيم “داعش” في سوريا.

ولفت البيان، إلى أن بوتين عبّر عن تعازيه لأردوغان في مقتل بضعة جنود أتراك قرب مدينة الباب، التي تُسيطر عليها “داعش” في شمال سوريا.

وأوضح الكرملين، أن بوتين واردوغان اتفقا أيضاً على العمل بنشاط، من أجل دعم محادثات السلام في شأن سوريا في أستانا وجنيف، وناقشا الاستعدادات لاجتماع بين البلدَيْن في روسيا خلال آذار.