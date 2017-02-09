بوتين واردوغان اتفقا على زيادة التنسيق العسكري ضد داعش

Russian President Vladimir Putin (L) and his Turkish counterpart Tayyip Erdogan arrive for a news conference following their meeting in Istanbul, Turkey, October 10, 2016. REUTERS/Osman Orsal
أعلن الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، اتفقا أثناء اتصال هاتفي، على زيادة التنسيق العسكري ضدّ تنظيم “داعش” في سوريا.
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