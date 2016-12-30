بوتين: موسكو لن ترد بطرد أي دبلوماسي أميركي

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان “موسكو لن تطرد اي دبوماسي اميركي ردا على العقوبات الاميريكية بحقها”، معتبرا انها “خطوة جديدة لتقويض العلاقات مع واشنطن”.

وقال بوتين: “سننتظر أفعال ترمب قبل اتخاذ أي خطوة بشأن العلاقة مع واشنطن”، مؤكدا ان “موسكو تحتفظ لنفسها بحق الرد على العقوبات الأميركية”.

وزارة الخارجية الروسية

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اقترحت في وقت سابق على الرئيس الروسي “المعاملة بالمثل وطرد 35 دبلوماسياً أميركاً”. وكانت وكالة “تاس” الروسية قد اشارت ايضا إلى وجود تحرك فعلي لطردهم.

وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف قد اكد كذلك أن “روسيا لن تدع العقوبات الأميركية تمر دون رد”. واقترح منع السفارة الأميركية في موسكو من استخدام اثنين من المباني التابعة لها.

اوباما

وكانت قد تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا عقب اتخاذ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سلسلة إجراءات ضد موسكو امس الخميس، اذ أمر بطرد 35 دبلوماسيا روسيا وفرض عقوبات على مسؤولي مخابرات روس تعتقد واشنطن أنهم متورطون في اختراق أجهزة كمبيوتر تخص مؤسسات سياسية أميركية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.

وقال أوباما، في بيان، “تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة”.

وكان أوباما قال إن وزارة الخارجية أعلنت 35 فردا من المخابرات الروسية “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند يستخدمهما الروس في “أغراض مرتبطة بالمخابرات”.