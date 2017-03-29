بوتين في برقية إلى القمة العربية: نعتزم تطوير التعاون مع جامعة الدول العربية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء، اعتزام روسيا تطوير التعاون مع جامعة الدول العربية بهدف توفير أسرع الحلول السياسية الديبلوماسية للأزمات الإقليمية، وكذلك إعادة إعمار المناطق المتضررة بعد انتهاء الأزمات”.
وأشار في برقية إلى القمة المنعقدة في الأردن إلى أن “روسيا ستستمر في إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وقف الأعمال القتالية في سوريا، والكفاح ضد المنظمات الإرهابية العاملة هناك، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان والعملية السياسية”، لافتاً إلى “أننا ننطلق من أن أهم شروط الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، يتوقف على حل القضية الفلسطينية التي طال أمدها”.
ولفت إلى أنه “ما زالت مبادرة جامعة الدول العربية للسلام ذات أهمية، كونها توفر خلفية جيدة لتقدم العملية التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية”.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
الحريري: أي ضرائب جديدة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين
تصفيات مونديال 2018: رجال البرازيل أمام فرصة حسم البطاقة الى النهائيات
تعرفوا على لعبة Pokémon GO التي أشعلت مواقع التواصل
Powered By Future Television s.a.l