بوتين: عدم تسوية الازمات في العالم يدعو الى القلق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “العلاقات تتوتر في الكثير من مناطق العالم وعدد النقاط الساخنة لم يتقلص، ولم تتم تسوية النزاعات التي طال أمدها مما يدعو للقلق”،

وأشار خلال اجتماع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مدينة بطرسبورج الروسية إلى أن “حديثه يدور حول أفغانستان وسوريا ومناطق أخرى في العالم”.