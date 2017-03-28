بوتين: تمكنا بالتعاون مع إيران من ترسيخ الهدنة في سوريا

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى اننا ننسق مع الايرانيين في مكافحة الارهاب خاصة تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني حسن روحاني في موسكو اننا تمكنا بالتعاون مع إيران من ترسيخ الهدنة في سوريا وتحريك المفاوضات السورية، مشددا على ان عملية أستانة واتفاق وقف الأعمال القتالية مسألة هامة بالنسبة للوضع بسوريا.

واشار الى اننا توصلنا الى اتفاقات هامة بشان الاستثمارات بمجالات شتى في ايران، معلنا ان روسيا تدعم ايران في رغبتها بالانضمام الى منظمة شنغهاي.