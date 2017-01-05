بهية الحريري: هناك إرادة حقيقية للمساهمة وإستعادة الثقة بمكونات الدولة

اشارت النائب بهية الحريري الى “وجود ارادة حقيقية للمساهمة بعملية استقرار مدينة صيدا وتطورها ونهوضها، وإستعادة الثقة بمكونات الدولة”.

ونوهت في كلمة لها باسم “اللقاء التشاوري الصيداوي” بالمبادرة السريعة من قبل الحكومة اللبنانية لمواكبة تداعيات التفجير الارهابي الذي وقع في اسطنبول – تركيا وسرعة اجلاء الشهداء والجرحى اللبنانيين ومواساة عائلاتهم.

وتقدمت الحريري باسم اللقاء بالتعازي بمطران القدس الراحل هيلاريون كبوجي، منوهة بما كان لسيادته من دور كبير في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية ودعمها.

كما تناول اللقاء مشاريع صيدا وموضوع “ماراثون صيدا الدولي” الذي سيتم الاعلان عنه رسميا الاثنين الى جانب الأعمال التي تقوم البلدية سواء على صعيد استكمال المشاريع او تطوير المدينة.

وتطرق اللقاء الى الوضع في مخيم عين الحلوة، مشددا على “اهمية التواصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتحديدا مخابرات الجيش اللبناني وبين مكونات المخيم لاحتواء اي مشكلة تحصل سريعا، من حفاظا على امن واستقرار المخيم والجوار”.